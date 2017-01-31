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دفاع بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان يقدم وثائق مهمة للمحكمة
قال المحامي حميدو جميل، إنه حصل على وثائق مهمة تؤكد ملكية مصر لجزيرة تشيوس التي وقعت مصر اتفاقية لتسليمها إلى دولة اليونان
وأضاف «جميل»، في تصريح خاص لـ«فيتو»: |إننا نبحث عن مترجم لترجمة الوثائق التركية أمام المحكمة في الجلسة التي تنظر دعوى بطلان الاتفاقية أمام هيئة مفوضى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) الخميس المقبل».وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحالت الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس للمفوضين.واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
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