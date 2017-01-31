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محكمة الأسرة تنظر أولى جلسات دعوى نفقة نجلة الفنان أحمد الفيشاوي
تنظر محكمة أسرة الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى نفقة، المقامة من هند الحناوي ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوي، والتي طالبت فيها |الحناوي| بإلزام طليقها بأن يؤدي إلى ابنتها الصغرى نفقة بنوعيها وبدل فرش وغطاء عن سنة سابقة على رفع الدعوى
قالت هند الحناوي في دعواها المودعة برقم 43 سنة 2017، |إنها تنفق على صغيرتها منذ ولادتها وأن نفقات الطفلة أصبحت تفوق قدرتها المادية بعد السفر بالخارج|. وأوضحت أن طليقها وافق على سفر نجلته إلى إنجلترا للمعيشة والتعليم هناك وهو ما يعني موافقته على تحمل نفقاتها، مستندةً إلى أن زوجها يعمل ممثلا ويقوم بدور البطولة في الأفلام السينمائية ويتقاضى ملايين الجنيهات كأجر عن الفيلم الواحد، بالإضافة لامتلاكه شركة إنتاج سينمائي تسمى |الكلب الكريستال|، والتي تدر عليه ملايين الجنيهات سنويًا، فضلًا عن تقديمه برامج فنية في دبي ولبنان، ويتقاضى نظير ذلك ملايين الدولارات، كما أنه يمتلك عدة وحدات سكنية في مناطق راقية بالقاهرة.
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