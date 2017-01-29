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ضبط صاحب مصنع حلويات بحوزته 60 كيلو زبيب فاسد بالغربية
شن ضباط مباحث التموين حملة تموينية مكبرة، اليوم الأحد، أسفرت عن ضبط صاحب مصنع حلويات، يستخدم في الإنتاج مستلزمات غير صالحة للاستهلاك، تنفيذا لتوجيهات اللواء حسام خليفة مدير الأمن
وتلقى العميد أحمد الخواجة مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا يفيد بضبط |محمد ن ع ا| 33 سنة صاحب مصنع حلويات بقرية شرشابة بمركز زفتى، بحوزته برميل عسل جلوكوز زنة 100 كيلو جرام غير صالح للاستهلاك، و6 كرتونة زبيب زنه الكرتونة 10 كيلو جرامات غير صالح للاستهلاك، و5 أسطوانات بوتاجاز منزلية مدعمة سعة 12.5 كيلو جراما تستخدم في تصنيع الحلويات، وتحرر المحضر رقم 2217 جنح مركز زفتى 2017.وشملت الحملة المرور على المحال والأسواق، وضبط 27 قضية عدم حمل شهادة صحية، و18 قضية عدم الإعلان عن أسعار، وقضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وقضية عدم انتظام القيد بسجل 21 بترول الخاص بالمحطة، وقضيه استخدام أسطوانة بوتاجاز مدعمة في غير الغرض، وقضية إدارة منشأة دون ترخيص.
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