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بالصور.. الأمن يلاحق التكاتك في شوارع دمياط
29
يناير
2017
14:47 PM
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قاد العميد خالد عمارة مدير مرور دمياط ومجدي حطب رئيس مركز ومدينة فارسكور بدمياط، حملة لملاحقة وضبط التكاتك بالمدينة، باستخدام معدات وسيارات مجلس مدينة فارسكور، وأوقفت الحملة عددا من التكاتك المخالفة بحجز المرور لحين البدء في الترخيص
وقال رئيس المدينة: إن الهدف من الحملة إلزام أصحاب التكاتك بسرعة التوجه للسير في إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى التفتيش على رخص القيادة حرصا على أمن وسلامة الركاب والحد من ظاهرة العشوائيات والازدحام بالشوارع. ووعد العميد خالد عمارة مدير مرور دمياط بتقديم التسهيلات لأصحاب التكاتك أثناء الترخيص.
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