صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس محكمة جنح العياط، وبحضور إسلام على وكيل النائب العام. وقالت المحكمة في حيثياتها: إن المتهم عمرو محمد سعد الدين صاحب مزرعة حدائق النيل للحيوانات المفترسة، اقتنى تلك الحيوانات التي هرب منها أحد النمور الشرسة فاغتال براءة الطفلة |أماني محمد| (9 سنوات) بعد قيامه بعضها عضات متتالية بالرقبة أودت بحياتها بعد تأثرها بإصابتها. وأثبتت معاينة النيابة مسئولية المتهم عن الجريمة، حيث تبين أن المزرعة تقع بالمنطقة الجبلية بقرية كفر حميد على مساحة كبيرة تبلغ قرابة 4 أفدنة، ومقسمة على أقسام أماكن مخصصة كبيوت للحيوانات المفترسة.وكشفت المعاينة عن حصر أعداد وأنواع الحيوانات المفترسة بالمزرعة، حيث تبين وجود 8 نمور من جميع الأشكال ومختلف الأنواع، ومن بينها النمور البيضاء النادرة وأيضا النمور متسلقة الأشجار، والتي كان من بينها النمر قاتل الطفلة إضافة إلى أسدين و3 ضباع و4 قرود وعدد من حيوان القنفذ.وتبين أن الأماكن المخصصة لتلك الحيوانات بدون أقفال ويمكن لها الخروج منها بسهولة أو يمكن لأي شخص فتح أبوابها دون عناء، فضلا عن عدم علو أسوار المزرعة، حيث يبلغ ارتفاعها نحو 2 متر فقد والتي يسهل على أي حيوان القفز منها وتخطيها، كما أن المزرعة تبعد نحو 500 متر عن مكان مقتل الطفلة.وأشارت المحكمة إلى أن التحريات أفادت أن الحادث وقع نتيجة إهمال صاحب المزرعة، حيث إن إهماله في تعيين الحراسة اللازمة لها أدى لهروب النمر ومقتل الطفلة.وعاينت لجنة من الطب البيطري النمر الذي قتله الأهالي بعد إصابته الطفلة، وقررت أن طبيعته ليست جبلية وأنه مستورد من خارج البلاد.