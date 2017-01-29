قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الاستشكالين رقمي ٧٢٠٧٦، و٧٢٠٨٣، المقامين من خالد السمان المحامى، بصفته وكيلا عن سحر الهوارى، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاد سحر الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصري مع تغريمها مبلغ ٤٠٠ جنيه