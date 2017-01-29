وكانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث الآداب تفيد قيام |نادية. م. م.ك|،59 عامًا، ربة منزل، ومقيمة حي مبارك دائرة مركز الزقازيق، بإدارة مسكنها لتسهيل الدعارة وتقوم بجلب النساء الساقطات لعرضهن على راغبي المتعة الحرام لممارسة الدعارة.وبعرض المعلومات على العميد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث المديرية، أمر بتشكيل فريق بحث ضم العقيد عاطف زكي، رئيس مباحث الآداب والرائد حسام الشحات، والنقيب أحمد عصر لسرعة القبض على المتهمين.وعقب تقنين الإجراءات انتقلت قوة أمنية وتمت مراقبة المنزل وبمداهمته تم ضبط كل من |محمد. ف.ع. م|، 34 عامًا ـ عامل، و|مايسة. ي. ا|، 36 عامًا، ربة منزل، مقيمة النحال دائرة قسم أول في حالة تلبس، وبتفتيش المسكن تم ضبط الملابس الخاصة بالمتهمين ومبالغ مالية والهواتف المحمولة وعقود زواج عرفي فارغة، وبالكشف على المتهمة الرئيسية عن طريق قسم المعلومات تبين أنها سبق اتهامها في القضية رقم 3920 إداري مركز الزقازيق لسنة 2011 آداب.وتحفظت قوات الأمن على المتهمين وعلى المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4474، جنح مركز الزقازيق لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم اتخذت قرارها المتقدم.