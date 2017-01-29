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مصرع طفل في حادث تصادم على طريق «السويس-الإسماعيلية»
29
يناير
2017
14:47 PM
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لقي طفل مصرعه على طريق |السويس-الإسماعيلية|، صباح اليوم الأحد، حيث صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل الطفل إلى المشرحة والقبض على السائق
كانت مديرية أمن السويس تلقت إخطارا بوصول الطفل |محسن عبد السلام|، لمستشفى السويس العام مصابا بنزيف، ووفاته فور دخوله للمستشفى.كان السائق الذي تسبب في الحادث رفض الهروب وساعد في نقل الطفل للمستشفى، واعترف بتفاصيل الواقعة أثناء التحقيق معه، حيث أقر أن الطفل عبر الطريق السريع بشكل مفاجئ، وكان من الصعب تفاديه.
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