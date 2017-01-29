قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القيادى الإخوانى جمال حشمت، ‪جزائيا لمدة شهر

واختصمت الدعوى رقم ٣١٧٠٧ لسنة ٦٨ ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن جمال حشمت، دائب على التحريض من الخارج على زعزعة الاستقرار في مصر، وأنه أعلن مجلس نواب موازيًا مستقويًا بالخارج، لارتكاب أعمال إرهابية ضد الوطن.