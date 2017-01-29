قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وخالد سلامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم منها الانضمام لخلية جهادية تستهدف مؤسسات الدولة، والقيام بأعمال تخريبية في البلاد.