تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغًا بالعثور على جثة نزيل مقتولًا داخل غرفة في فندق بشارع |كلوت بك |، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لطبيب يبلغ من العمر 60 عامًا وعثر عليه مقيدًا في كرسي، وتم قتله شنقًا بكوفية.ودلت التحريات على أن المجني عليه من محافظة الغربية، وقدم إلى القاهرة وتعرف على عامل بالفندق بالغرفة المجاورة واستدرجه لممارسة الشذوذ معه، إلا أن العامل ربطه في كرسي وشنقه بكوفية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقام بسرقته.عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم بمحافظة المنيا، وبالتنسيق مع أمن القاهرة، تم ترحيله لقسم شرطة الأزبكية، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.