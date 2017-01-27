تواصل الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملاتها الأمنية المكبرة، لضبط المخالفات والخارجين عن القانون

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية تنوعت بين مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلي، مطبوعات، واتخذت إدارة المصنفات، الإجراءات القانونية تجاه الوقائع المضبوطة، وجار مواصلة الحملات لضبط المخالفين.