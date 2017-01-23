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آلاف ينضمون إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في رومانيا بسبب تعديلات قانونية مقترحة
بوخارست (رويترز) - تجمع آلاف الرومانيين في العاصمة بوخارست ومدن في أنحاء متفرقة من رومانيا احتجاجا على خطط الحكومة لإنهاء تجريم بعض المخالفات والعفو عن بعض السجناء المدانين من خلال مراسيم طارئة يقول منتقدون إنها تهدد بتقويض حملة على فساد كبار المسؤولين.
وكشفت حكومة رئيس الوزراء سورين جرينديانو الأسبوع الماضي النقاب عن مسودات المراسيم التي انتقدها الرئيس والنائب العام والمحكمة العليا وكبير ممثلي الإدعاء لمكافحة الفساد ورئيس إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإضافة إلى جماعات للحقوق المدنية ودبلوماسيين.
وعبر الجميع عن قلقهم إزاء هذه المراسيم بالإضافة إلى غياب الشفافية والاتجاه إلى التشريع من خلال مراسيم بدلا من التشريع من خلال البرلمان على الرغم من تمتع الحكومة بأغلبية هناك.
وبموجب هذه المسودات تعتزم الحكومة من بين تعديلات أخرى إلغاء تجريم إساءة استخدام السلطة التي تؤدي إلى أضرار مالية تقل عن 200 ألف لاو (47500 دولار) وهي جريمة يواجه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم اتهاما فيها بتحريضه طرفا آخر على ارتكابها.
وبموجب هذه المسودات تعتزم الحكومة أيضا العفو عن مدانين حُكم عليهم بأقل من خمس سنوات لارتكابهم جرائم معينة وتخفيض الأحكام الصادرة على كل السجناء فوق سن الستين والمصابين بمرض ميئوس من شفائه أو من يعول أطفالا بغض النظر عن جرائمهم.
وحث الرئيس كلاوس يوهانيس الحكومة يوم الجمعة على إلغاء هذه المراسيم التي قال إنها ستقوض سيادة القانون ومكافحة الفساد.
ولم تعلق الحكومة.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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