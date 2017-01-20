حلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليمين الدستورية رئيسًا الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مقر كبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن.



ورفع «ترامب»، يديه خلال القسم، الجمعة، قائلا: «أقسم سأقوم بكل إخلاص بتنفيذ واجبات مكتب رئيس الولايات المتحدة، وسأقوم حسب أفضل قدراتي بالحفاظ والدفاع عن دستور الولايات المتحدة.. أرجو من الله ان يساعدني».

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