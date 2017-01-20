حلف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليمين الدستورية كنائب للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مقر كبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن.



وقال «بنس» خلال حلف اليمين، بحفل تنصيب «ترامب» الجمعة: «سأدعم وأدافع عن دستور الولايات المتحدة ضد كل الأعداء الأجانب والمحليين، وأنني سأدافع عن هذه المبادئ وآخذ هذا الالتزام بحرية وبدون أي تحفظ ذهني او بهدف الابتعاد عنه، وأنني سوف أقوم بتنفيذه بكل إخلاص واجبات المكتب الذي سأشغله».

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