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كبير قضاة المحكمة العليا يعلن «ترامب» الرئيس الـ45 لأمريكا
20
يناير
2017
19:15 PM
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أعلن كبير قضاة المحكمة العليا الأمريكية رسميًا دونالد ترامب، الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة الأمريكية، بعد حلفه اليمين الدستورية.
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