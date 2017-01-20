وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام |محمد س|، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 7714 لسنة 2009م الخصوص |تبديد|.وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بمنطقة العزبة القبلية وبحوزته 40 ألف دولار فئة المائة دولار |مزورة|، 100 ورقة عليها علامات مائية تستخدم في تزوير العملة فئة المائتين جنيه.كما ضبط بحوزته مجموعة من بطاقات الرقم القومي خاصة بأشخاص مختلفين |مزورة|، جهاز كمبيوتر |لاب توب| ماركة أسير، ماكينة تغليف بطاقات وكارنيهات، ماكينة تقطيع البطاقات والكارنيهات، ماكينة تقطيع أوراق.وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير المبالغ المالية المضبوطة بحوزته وبطاقات الرقم القومي باستخدام المضبوطات حيازته وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وجار تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.