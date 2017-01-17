واستعرض خلال اللقاء مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان الجهود التي تبذلها الوزارة للتيسير على المكفوفين في إنهاء إجراءات استخراج كافة الأوراق والبطاقات من القطاعات الخدمية، كما نقل حرص واهتمام اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتوفير كافة السبل والإجراءات للتيسير على المواطنين، وتطوير أداء الخدمات الأمنية، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في أسرع وقت، والتأكيد على استمرار ودعم قطاعات الخدمات الجماهيرية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات، والتسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.يأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واهتمامها بتعظيم دورها الإنسانى والإجتماعى في هذا المجال، وفى ضوء مشاركة قطاع حقوق الإنسان باحتفالات(اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء) الذي أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.كما وجه وزير الداخلية بالعمل على التوسع في إعداد المنافذ المخصصة لاستخراج بطاقات الرقم القومى، وكافة الخدمات التي تقدمها القطاعات الخدمية بالوزارة لكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، وتعيين فرد مخصص بها لاستقبال وإنهاء إجراءات المكفوفين.