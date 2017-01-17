قررت محكمة جنح مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 17 من أمناء شرطة السياحة بينهم 10 محبوسين و7 هاربين، في اتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل لجلسة 24 يناير الجاري

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حددت برئاسة أحمد عبد العزيز، وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، اليوم الثلاثاء لبدء المحاكمة.وكشفت التحقيقات التي أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاذ وكيلا النائب العام عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى على التجمهر أمام مبنى الإدارة، ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات.