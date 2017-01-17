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إحالة دعوى إلغاء قرار السيسي بتملك ملك البحرين 3 فيلات بشرم الشيخ للمفوضين
17
يناير
2017
13:49 PM
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بإلغاء وبطلان القرار الجمهورى بتملك ملك البحرين 3 فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ لهيئة المفوضين
قالت الدعوى التي حملت رقم ٩٣٤٩ لسنة ٧١ قضائية، إن القرار مُخالف للدستور الذي وافق عليه الشعب، كما أن الملكية العامة حرمة ولا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون، الأمر الذي يتعارض مع القرار الجمهورى رقم 432 لسنة 2016 بتملك ملك البحرين 3 فيلات بشرم الشيخ بمنطقة خليج نعمة.
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