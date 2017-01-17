قالت الدعوى التي حملت رقم ٩٣٤٩ لسنة ٧١ قضائية، إن القرار مُخالف للدستور الذي وافق عليه الشعب، كما أن الملكية العامة حرمة ولا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون، الأمر الذي يتعارض مع القرار الجمهورى رقم 432 لسنة 2016 بتملك ملك البحرين 3 فيلات بشرم الشيخ بمنطقة خليج نعمة.