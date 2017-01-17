وأدى المتهمون داخل القفص صلاة الظهر وبعد انتهاء الصلاة بدءوا في الدعاء، وقال المستشار حسن فريد ضاحكًا: |دول بيدعوا علينا|.وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي |شوكان| (محبوس)، وآخرون هاربون، أبرزهم وجدي غنيم، عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.