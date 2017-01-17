وجهت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

وأسفرت الحملة خلال ٢٤ ساعة الأخيرة تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري، و3 قضايا مخدرات، و2631 مخالفة مرورية، و85 قضية تموينية، وتنفيذ 906 أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.