وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم

وأسفرت جهودها تحت إشراف اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 38905 مخالفات مرورية متنوعة، و1780 دراجة نارية مخالفة، و51 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حده.