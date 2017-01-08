اخبار مصر
-
رياضة
- وزير الرياضة يشهد ودية المنتخب مع تونس اليوم باستاد القاهرة
- 8 مواجهات اليوم في مجموعة الصعيد بالجولة الـ 14
- إنبي يختتم معسكره بالإسماعيلية بوديتي الدراويش
- 18 لاعبا في قائمة المنيا استعدادا للفيوم
- وزير الرياضة يحضر اليوم نهائي البطولة العربية للسلة
- ستراكا يعود اليوم إلى القاهرة لقيادة مران الإسماعيلي
- برشلونة في مواجهة صعبة أمام فياريال
- إنبي يلتقي الوحدة السعودي اليوم وديا
- القناة يختتم تدريباته استعدادا للقاء إف سي مصر
- الزمالك يواصل اليوم تدريباته استعدادا للسوبر المصري
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة طليق حنان ترك بتهمة الشذوذ
08
يناير
2017
07:47 AM
بواسطة
تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، محاكمة رجل الأعمال خالد خطاب، طليق الفنانة حنان ترك، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي ومن المقرر استكمال سماع شهود أطباء نفسيين
ووجهت النيابة للمتهمين تهم إدارة وتهيئة مكان لتعاطي جوهرين مخدرين |الحشيش| و|الميثامفيتامين| مقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطي للمتهم الأول وآخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطي الجوهرين المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع