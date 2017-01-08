تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، محاكمة رجل الأعمال خالد خطاب، طليق الفنانة حنان ترك، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي ومن المقرر استكمال سماع شهود أطباء نفسيين

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إدارة وتهيئة مكان لتعاطي جوهرين مخدرين |الحشيش| و|الميثامفيتامين| مقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطي للمتهم الأول وآخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطي الجوهرين المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.