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نظر دعوى ضد فيلم الجزيرة لاقتباسه مشاهد من «بؤرة إجرام»
08
يناير
2017
07:47 AM
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تنظر الدائرة السادسة |اقتصادي| بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار وليد البكباشى، وسكرتارية رمضان عيد، اليوم الأحد دعوى كاتب سيناريو ضد |فيلم الجزيرة| بطولة الفنان أحمد السقا، لأخذ لقطات من فيلم |بؤرة الإجرام| وعرضها في الفيلم
كان |أحمد سمير السيد|، كاتب سيناريو، أقام الدعوى رقم 2052 تفيد بوجود لقطات في فيلم الجزيرة من فيلمي |إعدام ميت، وبؤرة إجرام|، ودمجها بفيلم الجزيرة. وكتب السيد قصة وحوار فيلم سينمائي من وحى خياله |بؤرة إجرام|، وحصل على ترخيص من الرقابة العامة على المصنفات موجودة في السيناريو الخاص به، وعندما شاهد الفيلم فوجئ ببعض اللقطات أخذت من جزء من سيناريو فيلمه، ومنحصرة في 8 ورقات موضحة المشاهد وأماكن التصوير وبعض المشاهد المتطابقة.
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