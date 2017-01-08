تنظر الدائرة السادسة |اقتصادي| بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار وليد البكباشى، وسكرتارية رمضان عيد، اليوم الأحد دعوى كاتب سيناريو ضد |فيلم الجزيرة| بطولة الفنان أحمد السقا، لأخذ لقطات من فيلم |بؤرة الإجرام| وعرضها في الفيلم

كان |أحمد سمير السيد|، كاتب سيناريو، أقام الدعوى رقم 2052 تفيد بوجود لقطات في فيلم الجزيرة من فيلمي |إعدام ميت، وبؤرة إجرام|، ودمجها بفيلم الجزيرة. وكتب السيد قصة وحوار فيلم سينمائي من وحى خياله |بؤرة إجرام|، وحصل على ترخيص من الرقابة العامة على المصنفات موجودة في السيناريو الخاص به، وعندما شاهد الفيلم فوجئ ببعض اللقطات أخذت من جزء من سيناريو فيلمه، ومنحصرة في 8 ورقات موضحة المشاهد وأماكن التصوير وبعض المشاهد المتطابقة.