-
رياضة
- ستراكا يعود اليوم إلى القاهرة لقيادة مران الإسماعيلي
- برشلونة في مواجهة صعبة أمام فياريال
- إنبي يلتقي الوحدة السعودي اليوم وديا
- القناة يختتم تدريباته استعدادا للقاء إف سي مصر
- الزمالك يواصل اليوم تدريباته استعدادا للسوبر المصري
- الإسماعيلي يعلن اليوم ضم مدافع الطلائع رسميا
- إصابة حارس التعدين بقطع في الرباط الصليبي
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية ولقاء مصر وتونس
- نابولي ينتزع الفوز في الدقيقة 95 على عشرة لاعبين من سامبدوريا
- عبدالباسط حمودة: أحب مؤمن الشقي.. وانتظروا قنبلة الأهلي (فيديو)
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
نظر دعوى إلزام الأهلي بإجراء انتخابات جديدة.. اليوم
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن إبراهيم داود الصحفي بجريدة الجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم، استنادا إلى القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.وقالت الدعوى إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على أن تتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)