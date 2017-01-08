تنظر الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحي محمد أنور وسكرتارية كريم صابر، اليوم الأحد، دعوى شركة |آي ميديا| ضد الفنان إيهاب توفيق، بسبب إذاعة أغنيتي |تترجى فيا| و|سحرانى| على قناته على موقع |يوتيوب|

تعود تفاصيل الخلاف إلى إقامة شركة |آي ميديا| دعوى قضائية ضد المطرب إيهاب توفيق، بعد أن فوجئت بفتح قناة له على موقع يوتيوب تحت مسمى |إيهاب توفيق ستار|، ونشر خلالها عددًا من أغانيه وهي |تترجى فيا|، و|سحراني|، وطالبت الشركة بحذف المقاطع المصورة، موضحة أن المصنفات السمعية مملوكة لها بموجب عقود ومستندات موثقة تمنحها الحماية القانونية وعدم السماح لغيرها باستغلالها.