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نظر دعوى «آي ميديا» اليوم ضد إيهاب توفيق
08
يناير
2017
06:47 AM
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تنظر الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحي محمد أنور وسكرتارية كريم صابر، اليوم الأحد، دعوى شركة |آي ميديا| ضد الفنان إيهاب توفيق، بسبب إذاعة أغنيتي |تترجى فيا| و|سحرانى| على قناته على موقع |يوتيوب|
تعود تفاصيل الخلاف إلى إقامة شركة |آي ميديا| دعوى قضائية ضد المطرب إيهاب توفيق، بعد أن فوجئت بفتح قناة له على موقع يوتيوب تحت مسمى |إيهاب توفيق ستار|، ونشر خلالها عددًا من أغانيه وهي |تترجى فيا|، و|سحراني|، وطالبت الشركة بحذف المقاطع المصورة، موضحة أن المصنفات السمعية مملوكة لها بموجب عقود ومستندات موثقة تمنحها الحماية القانونية وعدم السماح لغيرها باستغلالها.
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