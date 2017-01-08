-
رياضة
- ستراكا يعود اليوم إلى القاهرة لقيادة مران الإسماعيلي
- برشلونة في مواجهة صعبة أمام فياريال
- إنبي يلتقي الوحدة السعودي اليوم وديا
- القناة يختتم تدريباته استعدادا للقاء إف سي مصر
- الزمالك يواصل اليوم تدريباته استعدادا للسوبر المصري
- الإسماعيلي يعلن اليوم ضم مدافع الطلائع رسميا
- إصابة حارس التعدين بقطع في الرباط الصليبي
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية ولقاء مصر وتونس
- نابولي ينتزع الفوز في الدقيقة 95 على عشرة لاعبين من سامبدوريا
- عبدالباسط حمودة: أحب مؤمن الشقي.. وانتظروا قنبلة الأهلي (فيديو)
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«مفوضي الدستورية» تنظر اليوم دعوى وقف حكم مصرية تيران وصنافير
تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، اليوم الأحد، دعوى الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي أكد مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»
وكانت الهيئة قررت الجلسة الماضية، تأجيل نظر الدعوى، لضم منازعة التنفيذ الثانية التي أقامتها الحكومة في 6 نوفمبر الماضي، لنفس الغرض.وقدم خالد علي المحامي بهيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير المستندات التي تثبت صحة الحكم، وبطلان الاتفاقية.وكان المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين، خلال الجلسة السابقة، سأل محامي الحكومة عن سبب تحريك منازعة تنفيذ ثانية بنفس الطلبات، فقال: «إن المنازعة الجديدة تتضمن أحكامًا سابقة إضافية وأكثر تفصيلًا، وتحديدًا للمحكمة الدستورية، تتناقض مع ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري من إخضاع الاتفاقيات الدولية لرقابتها، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة»، وطلب محامي الحكومة ضم المنازعتين معًا لنظرهما في جلسة واحدة.وتقوم هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعد الاطلاع على المستندات المقدمة إليها بتحضير الدعوى قانونًا لتوصي خلال تقرير لها بالوضع القانوني للدعوى، على أن تقوم برفعه إلى المحكمة التي تفصل فيها بحكم نهائي.يشار إلى أن تقرير هيئة المفوضين استشاري للمحكمة وغير ملزم لها بحكم معين، ويعود القرار النهائي إلى المحكمة.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)