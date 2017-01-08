شهدت مدينة دمياط الجديدة في محافظة دمياط، اليوم السبت، حالة من الفوضى والذعر لدى الأهالي عقب سقوط مصطفى عوض سرحان، عامل، 27 عاما، من أعلى عقار، مما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة