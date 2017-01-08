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مصرع عامل بعد سقوطه من أعلى عقار في دمياط
08
يناير
2017
00:47 AM
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شهدت مدينة دمياط الجديدة في محافظة دمياط، اليوم السبت، حالة من الفوضى والذعر لدى الأهالي عقب سقوط مصطفى عوض سرحان، عامل، 27 عاما، من أعلى عقار، مما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة
وانتقلت قوات المباحث للتحقيق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية، حيث لقي مصرعه متأثرا بإصابته بكسر في قاع الجمجمة وكسور متعددة بالرأس.
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