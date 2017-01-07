تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية، خلال حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومروجي المواد المخدرة- من ضبط 30 عاطلا، بحوزتهم مخدرات وأسلحة، وضبط اثنين من العناصر الإجرامية، وهاربين من أحكام، بالمراكز والمدن

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 4 عاطلين، بحوزتهم 111 جرام هيرون، و40 جرام حشيش، وضبط 26 عاطلا، بحوزتهم 26 قطعة سلاح أبيض.كما تم فحص 20 مسجلا جنائيا، وتم ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، وهاربين من أحكام، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.