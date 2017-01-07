اخبار مصر
-
رياضة
- لحظة للتاريخ.. رونالدو يستعرض إنجازاته في البيرنابيو بحضور الأساطير
- قبل التعاقد مع حمودي .. 7 لاعبين استعانوا بالخليج للانتقال للأهلي
- ستوك سيتي يودع كأس الاتحاد بثنائية أمام وولفرهامبتون
- هال سيتي يفوز بثنائية على سوانزي ويصعد بكأس الاتحاد
- ليستر سيتي يصعد بثنائية على حساب إيفرتون بكأس الاتحاد
- سموحة يشترط موافقة مؤمن سليمان لانتقال أيمن أشرف للزمالك
- 18 لاعبا في قائمة طهطا استعدادا للتليفونات بالمظاليم
- مصطفى فتحي يؤدي تدريبات علاجية في الزمالك
- جمهورية شبين يواجه سيدي سالم وديا غدا
- إدارة المنيا تجتمع بلاعبي الفريق لتحفيزهم قبل مواجهة الفيوم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«أوباما»: بالعمل معا وبذل جهود مشتركة تتغير الأمور إلى الأفضل
07
يناير
2017
20:15 PM
بواسطة
قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، السبت، «كان مفهوم تعاون الأشخاص العاديين معا من أجل التغيير فى صلب نهج مسيرتي المهنية».
وأضاف الرئيس الاميركي فى خطابه الأسبوعي، «وقبل أيام من خطاب الوداع الذي سيلقيه الثلاثاء في شيكاغو»، كان هذا المفهوم في صلب نهج مسيرتي المهنية ومفاده أنه عندما يعمل أشخاص عاديون معا ويتعاونون من خلال بذل جهود مشتركة تتغير الأمور إلى الأفضل».
ودعا أوباما الشعب الأميركي إلى التذكر بأن تاريخ أميركا الطويل شهد احيانا معضلات لكنه في النهاية تكتبه أجيال عملت معا بطريقة أو بأخرى بعيدا عن الأضواء لترسيخ وحدتنا.
وذكر الرئيس الأميركي الـ44 الذي سيخلفه في 20 يناير دونالد ترامب، بالنجاحات التي حققها خلال ولايتيه الرئاسيتين كاوباماكير وعودة غالبية الجنود الأميركيين المنتشرين في أفغانستان والعراق إلى البلاد والاتفاق حول ملف إيران النووي أو حول المناخ الذي تم التفاوض بشأنه في باريس.
وأضاف «لكن عملنا لم ينجز بعد ولن ينجز ابدا.. إنه واجب كل مواطن.. الفكرة هي أن الأشخاص الذين يحبون بلادهم اذا عملوا بإمكانهم تغييرها».
وبحسب البيت الأبيض فإنها المرة الأولى التي يعود فيها رئيس إلى مدينته لإلقاء خطاب الوداع.
وأضاف الرئيس الاميركي فى خطابه الأسبوعي، «وقبل أيام من خطاب الوداع الذي سيلقيه الثلاثاء في شيكاغو»، كان هذا المفهوم في صلب نهج مسيرتي المهنية ومفاده أنه عندما يعمل أشخاص عاديون معا ويتعاونون من خلال بذل جهود مشتركة تتغير الأمور إلى الأفضل».
ودعا أوباما الشعب الأميركي إلى التذكر بأن تاريخ أميركا الطويل شهد احيانا معضلات لكنه في النهاية تكتبه أجيال عملت معا بطريقة أو بأخرى بعيدا عن الأضواء لترسيخ وحدتنا.
وذكر الرئيس الأميركي الـ44 الذي سيخلفه في 20 يناير دونالد ترامب، بالنجاحات التي حققها خلال ولايتيه الرئاسيتين كاوباماكير وعودة غالبية الجنود الأميركيين المنتشرين في أفغانستان والعراق إلى البلاد والاتفاق حول ملف إيران النووي أو حول المناخ الذي تم التفاوض بشأنه في باريس.
وأضاف «لكن عملنا لم ينجز بعد ولن ينجز ابدا.. إنه واجب كل مواطن.. الفكرة هي أن الأشخاص الذين يحبون بلادهم اذا عملوا بإمكانهم تغييرها».
وبحسب البيت الأبيض فإنها المرة الأولى التي يعود فيها رئيس إلى مدينته لإلقاء خطاب الوداع.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع