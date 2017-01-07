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ضبط مسجل خطر وربتي منزل لسرقتهم المواطنين بوسائل النقل العام
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من القبض على مسجل خطر وربتى منزل بتهمة سرقة المواطنين داخل وسائل النقل العام
كان اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات تلقى إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة محطة القاهرة من ضبط “ن. م. ع. إ “ محكوم عليها هاربة في قضيتين حال شروعها في سرقة متعلقات “ح.د.ح “أثناء استقلالهما القطار رقم 157 عقب وصوله محطة سكة حديد القاهرة. وبتفتيش المتهم عثر بحوزتها على سلاح أبيض، وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بارتكابها الواقعة والسلاح بقصد الدفاع عن النفس. كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ضبط |ن. م. ج.س|، متلبسة بنشل بوك حريمى من |ح. إ. ع. س|، أثناء وجودهما بمحطة أتوبيسات المطرية.وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بارتكابها الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأرسل بالمتهمة والحرز لقسم شرطة المطرية لقيده وعرضه على النيابة.كما تمكن ضباط الإدارة من ضبط |ش. م.ر | مسجل شقي خطر وسبق اتهامه في 29 قضية آخرهم القضية رقم 37829/2015 جنح قسم شرطة أول مدينة نصر |شيك| متلبسا بنشل حافظة نقود |ر. م.ص|، أثناء وجودهما بموقف أتوبيسات العاشر، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأرسل بالمتهم والحرز لقسم شرطة أول السلام لقيده وعرضه على النيابة.
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