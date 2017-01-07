كشفت تحقيقات النيابة، أنها مشاجرة نشبت بين شقيقين مسيحيين؛ بسبب خلافهما على الميراث، وبالانتقال لمسرح الجريمة، وانتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات، وإجراء المعاينة، تبين أن الأخ الأصغر المجني عليه، كان في حالة دفاع عن النفس، وقت وقوع الحادث، كما تم العثور على آثار الدماء بالمكان.و تبين من مناظرة النيابة للجثة، أنها لشاب في العقد الثالث من العمر، ومصاب بعدة طعنات، أسقطته قتيلا.وأضافت التحقيقات: إن المتهم والمجني عليه، ورثا شقة بمنطقة السلام، بعد وفاة والديهما، وعندما طلب الأخ الأكبر الزواج في الشقة التي ورثها الأخوان، رفض الأخ الأصغر، وقال إنه يريد الزواج أيضا في الشقة.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.