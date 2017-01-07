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ضبط فني هندسة يبتز السيدات عبر «فيس بوك» بأسيوط
ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط القبض على فنى هندسة يتحصل على أموال من السيدات بعد الإيقاع بهن وابتزازهن بالصور عن طريق موقع التواصل الاجتماعى |فيس بوك| والهواتف المحمولة
وتلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من السيدات |ن. ز. م|، و|م. ز. م| في واقعة الإدارة العامة لتكنولوجيا فرع أسيوط وكذلك بلاغا من السيدة |م. ن. غ| في واقعة فرع أسيوط بورود اتصالات تليفونية على هواتفهن المحمولة من عدة أرقام مجهولة وكذلك محاولة التواصل معهن عن طريق موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| وطلب مبالغ مالية منهم.وتم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبط وإحضار القائم بالاتصال الذي دلت عنه التحريات وهو |ع. أ. ع| فني هندسة برئاسة مركز الفتح، وتمكنت مأمورية ضمت ضباط مباحث مركز الفتح بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وقطاع مصلحة الأمن العام بأسيوط من ضبطه، وبحوزته |هاتفا محمولا ماركة لينوفو بداخله شريحتين، وهاتفا محمولا ماركة سامسونج داخله شريحتين|.كما ضُبط بحوزته لاب توب موصل بشبكة الإنترنت، و9 حوالات نقدية فورية من السيدة |ع. أ. م| بمبالغ مختلفة على فترات متباعدة بإجمالي 12700 جنيه، و4 أجندات ورقية مدون بها أسماء وعناوين وأرقام تليفونات وأرقام سرية لحسابات شخصية لعدد كبير من السيدات خاصة بالمتهم، و34 شريحة لشركات مختلفة يرجح أنه يقوم باستخدامهم لمحاولة إخفاء هويته للإيقاع بضحاياه.وبمواجهته، اعترف بملكيته للمضبوطات واستخدامها لابتزاز ضحاياه من السيدات اللائي على علاقة بهن أو غير معلومين لديه ومعرفتهن من صورهن الشخصية وطلب مبالغ مالية منهم.
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