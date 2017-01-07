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ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين قبل توزيعه بمترو الأنفاق
ضبط رجال المباحث، اليوم السبت، عاطلان، بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على عملائهما داخل مترو الأنفاق
كان اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، من ضبط «ك. ر. س» عاطل، وبحوزته علبة سجائر تحتوي بداخلها على 32 لفافة ورقية، بداخلها 40 جراما من الهيروين، ومبلغ 400 جنيه، وهاتف محمول.كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق من ضبط «ع. س. ع»، عاطل، وبحوزته كيس بلاستيك، يحتوي بداخله على 25 لفافة ورقية لمخدر الهيروين، وزنت جميعها 30 جراما، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول.بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازة المضبوطات، بقصد الإتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، وهاتفي محمول؛ للاتصال بعملائهما، وتحررت المحاضر اللازمة، تجاه كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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