فصلت السلطات التركية أكثر من ثمانية آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الإضافية في إطار التحقيقات التى فتحت عقب الانقلاب الفاشل فى يوليو من العام 2016، وفقا لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية ليل الجمعة السبت.



ومن بين المفصولين 2687 شرطيا، و1699 موظفا في وزارة العدل، و838 موظفا في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة.



وأوضحت المراسيم، أن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.



وأضافت أنه بات في وسع الشرطة الاطلاع على البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت في التحقيقات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.



وتم أيضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ«ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة».

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