وأضاف أن جهود البحث الجنائي أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من محمد عباس بدوى المهدى |27 سنة| سبق اتهامه في 4 قضايا |سلاح- سرقة| وعبد العزيز إبراهيم عبد الوهاب القماش |24 سنة| سبق اتهامه في قضيتين جنائيتين.وأشار إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بقيامهما بارتكاب الواقعة بغرض سرقة كروت شحن ومبالغ مالية من مسكن المجنى عليهما لعلمهما أن نجلهما يمتلك محلا لتقديم خدمات الإنترنت بمسكنه ويقوم ببيع كروت شحن للهواتف المحمولة من خلاله.وأضاف أنهما قاما بالتسلل إلى المنزل عن طريق الأسطح المجاورة للمسكن وسرقة كمية من كروت الشحن ومبلغ مالى، وفوجئا بتواجد المجنى عليهما بالمنزل ولدى قيامهما بالاستغاثة بالأهالي قاما بقتلهما.وضبط بحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة - بندقية خرطوش بدون ترخيص - طلقتين من ذات العيار - كروت الشحن المستولى عليها - كارت ميمورى خاص بالمجنى عليه - هاتف المجنى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.​