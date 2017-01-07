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تحقيقات موسعة في مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة بالزاوية الحمراء
فتحت نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف المستشار مازن يحيى المحامى العام الأول، تحقيقات موسعة في حادث مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم الكائنة بمنطقة الزاوية الحمراء
وأمرت بالتصريح بدفن الجثث عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء المبلغ وجيران المتوفين لسماعهم حول الواقعة، وكلفت النيابة الحى بالكشف على سلامة مواسير الغاز للعقارات المجاورة.وكشفت تحقيقات النيابة أنه في يوم الأحد الماضي تلقت إخطارا من شاب يفيد أثناء عودته من العمل، وبفتحه باب الشقة فوجئ بانبعاث رائحة غاز شديدة، وعلى الفور دخل إلى أماكن نوم أفراد أسرته، وحاول إيقاظهم إلا أنهم لم يستجيبوا، وبالكشف عليهم تبين وفاتهم نتيجة الاختناق.والمتوفون هم محمد.ا 50 سنة، وزوجته سلوى. ح 51 سنة، وأولادهما إسراء 19 سنة، وآية 22 سنة، والطفل عمر 4 سنوات.
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