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إحالة مختل عقليا حرق والدته وخاله بحلوان لمستشفى الأمراض العقلية
أحال محمد سالمان وكيل نيابة حلوان وبرئاسة المستشار إسلام سرور، مختل عقليًا، أشعل النيران في والدته وخاله بعدما طعنهما بالسكين لمستشفى الأمراض العقلية وإرسال تقرير بحالته الصحية
وكان قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغا من أهالي منطقة كفر العلو تفيد بسماع أصوات داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور توجهت قوة أمنية برفقة قوات البحث الجنائي، إلى الشقة المذكورة وتبين قيام |مختل عقليا| بحرق خاله ووالدته، وتمكن الأهالي من السيطرة على المتهم.وبالتحرى عن الواقعة تبين حدوث مشادة بين المتهم والمجنى عليهم، وعلى إثرها طعن والدته وخاله بجرح نافذ بالصدر، وقام بتوثيقهما بالحبال وسكب عليهما البنزين وأشعل النيران بهما، وسارع الأهالي لإطفاء النيران.تم نقل المصابين إلى مستشفى حلوان العام لتلقى العلاج، وبالكشف المبدئى عليهما تبين أن حالتهما حرجة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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