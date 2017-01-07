وذلك عقب أن قامت قوات البحث الجنائي بتلقي بلاغ من سائق وتباع بقيام مجموعة من الأشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بتهديدهم بالأسلحة النارية حال انتظارهم بطريق السويس الإسماعيلية الصحراوى بسيارة نقل بمقطورة مُحملة (37) طن حديد تسليح تمهيدًا لعبور النفق لمحافظة جنوب سيناء والاستيلاء منهما على السيارة بحمولتها وهاتفين محمول خاصة بهما وفروا هاربين.توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من |حسن س.م| 25 سنة، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية |سرقة بالإكراه| بالسجن المؤبد و|أحمد ث.م| 33 سنة و|أحمد غ.ح| 36 سنة و|محمد م.ع| 22 سنة و|محمد ح.إ| 26 سنة و|محمود س.م| 35 سنة و|رضا ع.م| 38 سنة.عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أمنية حيث تمكنت إحداها من ضبطهم وبحوزتهم ( 4 فرد خرطوش– 6 طلقات من ذات العيار - 25ألف جنيه– 2 هاتف محمول–سيارتين مستخدمين بالحادث)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم للواقعة وسرقة السيارة بغرض الاستيلاء على حمولتها من حديد التسليح وأرشدوا عن السيارة والمسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.