كانت مباحث التموين تلقت بلاغا بقيام صاحب مخبز باستخدام أجولة دقيق غير مدون عليها تاريخ الإنتاج، واستخدام دقيق مجهول مصدره.وعقب تقنين الإجراءات خرجت حملة من تموين السويس بقيادة مفتش التموين محمد عبد الوهاب، لمعاينة المخبز وتم ضبط 40 جِوال دقيق يزن كل جوال 50 كليوجراما بإجمالي 2 طن، جميعهم دون فواتير ودون تاريخ إنتاج.تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.