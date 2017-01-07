وعقب قيام قوات من البحث الجنائي من تفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة المنيا من ضبط كل من |عمارةع.ع- 43 سنة|، و|محمدع.م- 26 سنة|، وضبط بحوزتهما (بندقية آلية، وحقيبة جلدية بداخلها 8 خزائن -313 طلقة من ذات العيار).وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.