بيروت (رويترز) - قال ساكن وجماعة للمعارضة السورية إن انفجارا وقع في وسط مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب الحدود السورية مع تركيا مما أسقط قتلى وجرحى يوم السبت.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن 19 شخصا على الأقل معظمهم من المدنيين قتلوا في الانفجار الذي وقع أمام المحكمة الشرعية في مدينة أعزاز الشمالية.

وتابع أن عشرات أصيبوا بجروح بالغة.

وقال أحد السكان ومركز حلب الإعلامي التابع للمعارضة إن عدد القتلى نحو 20 وإن من المعتقد أن الانفجار ناجم عن سيارة ملغومة.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)