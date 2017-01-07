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إعادة فتح نفق الأزهر عقب إزالة آثار حادث سير
07
يناير
2017
13:48 PM
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أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، فتح نفق الأزهر بعد رفع حطام حادث انقلاب سيارة ملاكى بعدما اصطدمت بأخرى داخل النفق
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بنفق الأزهر، وأمر اللواء علاء الدجوى مدير مرور القاهرة بانتقال رجال المرور إلى المكان وأغلق النفق لحين إزالة حطام الحادث، وتم رفع آثار الحادث وفتح النفق مرة أخرى أمام قائدى المركبات.
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