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تجديد حبس وكيل تموين الإسكندرية بعد سرقه 12 ألف بطاقة تموين
07
يناير
2017
13:48 PM
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أمر المحامي العام لنيابات الإسكندرية، تجديد حبس وكيل مديرية التموين |أ
ع| 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثالثة ووجهت له النيابة اتهامات، إهدار المال العام، والإضرار بمصالح المواطنين، في واقعة سرقة 12 ألف بطاقة تموين، واستغلال وظيفته. كان مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، قد تقدم ببلاغ بسرقة 12 ألف بطاقة مواد تموينية من مكتبه، واتهم وكيل المديرية |أ.ع|.وتبين من التحقيقات، قيام المتهم بالتعاون مع أصحاب المخابز والبداليين التموينيين للتلاعب بالبطاقات وتسليمه لهم.
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