وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى إخطارا من مستشفى حلوان يفيد بوصول عامل في العقد الثانى من العمر مصاب بجرح نافذ بالصدر توفى فور وصوله.وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى، بالتحرى عن الواقعة تبين أن 3 أشقاء طرف أول تشاجروا مع 3 آخرين على قطع فرع شجرة بالشارع، وباعتراض الطرف الأول على قطع فرع الشجرة نشبت بينهما المشاجرة وحاول المارة التدخل لفضها إلا أنهم طعنوا عامل بالطرف الثاني وأصيب بحرج نافذ بالصدر وتم نقله للمستشفى وتوفي.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط متهمين اثنين وفر الثالث هاربا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.