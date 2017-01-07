وأكدت معلومات وتحريات المباحث تعرض العديد من راغبى الهجرة لدول الاتحاد الأوروبي لوقائع نصب واحتيال من قِبل إحدى الشركات الوهمية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للدراسة بدول أوروبا الشرقية ثم تهريبهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع |طه م.ط- 22 عاما- عاطل|، مقيم بمحافظة سوهاج، و| إسلام م.أ - عاطل|، مقيم بمحافظة الغربية؛ قاما بإنشاء شركة وهمية للخدمات السياحة |بدون ترخيص| كائنة بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.وأضاف أنهما مارسا الاحتيال على راغبى الهجرة لدول الاتحاد الأوروبي وراغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم بعد قيامهما بالإعلان على شبكة الإنترنت عن توافر منح دراسية |دبلومة، ماجستير| بجامعات بعددٍ من الدول الأوروبية تمكنهم من الدخول إلى تلك الدول والإقامة بها، وعقب تقابلهم مع راغبى السفر لتلك الدول يتم إقناعهم بإمكانية تهريبهم إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الحدود للحصول منهم على مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الشركة وعُثر بحوزتهما على مجموعة من خطابات التحويل لمبالغ مالية بالدولار الأمريكى واردة للمتهمين عن طريق شركة تحويل أموال من دولتين أوروبيتين من بعض الأشخاص الذين تم تسفيرهم بلغ إجماليها تقريبًا (20) ألف دولار أمريكى.كما تم ضبط كمية كبيرة من تأشيرات دخول لبعض الدول الأوروبية مزورة بالكامل بعضها خالى البيانات والبعض الآخر يحمل بيانات بأشخاص ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بطريقة مشروعة.وعثر أيضا على مجموعة من كشوف الحسابات البنكية المنسوبة لعدة بنوك مزورة بالكامل يتم استخدامها في إدخال الغش والتدليس على القنصليات الأجنبية بغرض إثبات أن الأشخاص راغبى السفر لديهم أرصدة مالية بالبنوك بالبلاد، وأن الغرض من السفر هو السياحة أو الدراسة.وتم أيضا ضبط مجموعة من الشهادات الدراسية المزورة بالكامل المنسوبة إلى إحدى الجامعات بدولة أوروبية تفيد حصول أصحابها على دبلومة في المجالات العلمية |البحرية، الطب، أسنان، طيران| تحمل أختام مقلدة منسوبة لجامعات أجنبية، مجموعة من الأوراق خالية البيانات وتحمل بصمات أختام مقلدة منسوبة إلى إحدى سفارات الدول الأوروبية |معدة للتزوير |.كما تم ضبط مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركة التي تفيد إمكانية السفر للدراسة بعددٍ من الدول الأوروبية بجميع التخصصات مقابل مبلغ مالى (10) آلاف دولار أمريكى، وكمية من تذاكر السفر لبعض الدول الأوروبية.كما عثر على كارنيه مزور بالكامل منسوب صدوره لإحدى النقابات بمصر يفيد بأن المتهم الأول مستشار تحكيم دولى، كارنيه مزور بالكامل منسوب صدوره لمركز وهمى يسمى | المركز الدبلوماسى| يفيد بأن المتهم الأول مستشار دبلوماسى.كما تم ضبط 71 جواز سفر، و4 بطاقات رقم قومى، ومجموعة المستندات الخاصة بضحاياهم من راغبى الهجرة والسفر للعمل بالخارج، وكمية كبيرة من تأشيرات الدخول للعمل بدول عربية |مزورة بالكامل| بأسماء أشخاص مختلفة، وغيرهم من المضبوطات.وبفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على العديد من الملفات التي تحمل صور جوازات سفر لأشخاص مختلفة وصور تأشيرات دخول بعض الدول وصور عقود العمل الوهمية المضبوطة بحوزتهم.وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأضافا بأنهما يقومان بتزوير التأشيرات وعقود العمل باستخدام أجهزة الكمبيوتر والطابعة المضبوطين بحوزتهما وأن المبلغ المالى المضبوطات من حصيلة نشاطهما الإجرامى.