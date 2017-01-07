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ضبط عامل سرق 45 ألف جنيه من صيدلية في التجمع الأول
تمكن رجال مباحث القاهرة من كشف غموض سرقة خزينة صيدلية في التجمع الأول، وتبين أن عامل دليفرى مفصول من عمله، وراء ارتكاب الواقعة
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من أسامة أحمد، صيدلي، باكتشافه سرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ 45 ألف جنيه من داخل الصيدلية ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.وبالانتقال والفحص تبين سلامة مداخل ومنافذ الصيدلية، ويرجح أن تكون السرقة عن طريق المفتاح المصطنع، وأثناء السير في إجراءات البحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة |خالد عيد|، عامل دليفرى سابق بالصيدلية.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة.وأضاف المتهم أنه نظرًا لسابقة عمله بالصيدلية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة بالخزينة واحتفاظه بنسخة من مفاتيح الصيدلية خطط لسرقتها وانتظر حتى انتهاء العمل بالصيدلية ثم فتح الصيدلية بالمفتاح المصطنع واستولى على الخزينة ولاذ بالفرار.تم بإرشاده ضبط الخزينة الحديدية وبداخلها المبلغ المالي بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الخزينة واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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