أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار سيد جبر، إخلاء سبيل مدير منطقة الإسكان بحى المرج سابقا، ومدير التنظيم بحي المرج ومهندس القسم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتزوير، وإصدار تراخيص للبناء مخالفة للقانون

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية من مالك قطعة أرض زراعية بالمرج بإصدار مدير منطقة الإسكان بحي المرج سابقًا، قرارا بالبناء على قطعة الأرض المملوكة له لشخص آخر، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ.وأضافت التحقيقات أن مدير منطقة الإسكان استعان بكل من مدير التنظيم بالحي ومهندس القسم لإصدار الترخيص الوارد بشأنه البلاغ، وتبين أن المتهمين قاموا بإصدار عدد من التراخيص المخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008.ووجهت النيابة للمتهمين تهم التربح واستغلال منصبهم الوظيفي والتزوير في محرر رسمي.