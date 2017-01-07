أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإشراف المستشار |مازن يحيى| المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب، أمس الجمعة، بشقة سكنية لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، واستدعاء صاحبة الشقة عقب تماثلها للشفاء لسماع أقوالها

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية داخل عقار بالطابق الخامس، في نطاق دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.وعلى الفور انتقل اللواء |علاء عبد الظاهر| نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة و3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وإخماد الحريق، فيما قفزت ربة منزل في أثناء اشتعال النيران من الطابق الخامس، وتم نقلها إلى المستشفى.